الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل جمال عبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للزعيم جمال عبد الناصر.

ووضع الفريق أول محمد زكي، إكليل الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

كما التقى الفريق أول محمد زكي، أسرة الزعيم الراحل، ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما قدمه الرئيس الرئيس الراحل من خدمات لمساندة الشعوب في تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات، حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أن مصر اليوم تصنع معجزة حقيقية، بإرادة حرة قوية في مواصلة المسيرة التنموية والحضارية، وخلق مجتمع آمن يشعر فيه المواطن بالعزة والكرامة.