بحضور الرئيس السيسي.. أوائل الخريجين يرفعون أعلام مصر خلال تكريمهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 07:28 مساءً - حرص أوائل الخريجين على رفع الأعلام المصرية، قبل بدء فعاليات حفل التكريم الخاص بهم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدي الحياة ومكافأة 2 مليون، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".