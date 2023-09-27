مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ينظم ندوة حول السندات الخضراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:13 صباحاً - في إطار نشاطه العلمي الكبير الذي يحرص عليه دائمًا، وانطلاقًا من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، وانطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث؛ نظم مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ندوة تثقيفية تحت عنوان: السندات الخضراء، صرح بذلك الدكتور محمد السيد برس، المستشار المالي لجامعة الأزهر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بالجامعة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء الثقافي يأتي في إطار حرص مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي على القيام برسالته تجاه التوعية ونشر الوعي في المجتمعات محليا إقليميًّا ودوليًّا.

وشارك به الدكتورة خلود حسام حسنين، عميدة كلية التجارة بجامعة الأزهر بأسيوط، والتي تحدثت حول السندات الخضراء وأثرها على دعم الاقتصاد المصري وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة.

وتحدث السفير مصطفى الشربيني، سفير الميثاق الأوروبي في مصر ضيف اللقاء، عن معايير الاستدامة ومخاطر المناخ، مشيرًا إلى أنه نظرًا للتغيرات المناخية فإن التوجه العالمي يتجه الآن إلى تخفيض البصمة الكربونية؛ بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبًا على كوكب الأرض، وتؤدي بنا إلى ما نحن فيه الآن من أزمات مناخية، لافتًا إلى أنه في سبيل التصدي لذلك فإن الوضع البيئي الحالي يتطلب عمل بورصة لأسواق الشهادات الكربونية وبيعها من خلال التعاون بين الدول التي بها زيادة في الانبعاثات الكربونية، والتي ليس بها انبعاثات كربونية مع العمل على نشر هذه الثقافة لدى الأفراد والمؤسسات؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية التي تضر بالعالم أجمع.