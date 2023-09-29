نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبيلة العيايدة بالقنطرة شرق تدعم حملة مواطن.. وتؤيد السيسي في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الشيخ سلامة سليمان عليان الرفاعي العيايدة، من مشايخ القنطرة شرق بالإسماعيلية والأبطال، دعم كل القبيلة وعوائلها لحملة مواطن.. كن مع الوطن، من أجل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة حرصا منا على استقرار الدولة وحفظ أمنها.

وقال الشيخ سلامة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادر على بناء قدرات مصر والحفاظ على مقدرات الشعب ويستطيع العبور بمصر إلى بر الأمان.



ودعا الشيخ سلامة، قبائل القنطرة والإسماعيلية للنزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يصلح لقيادة مصر.



كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.