القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير

أحمد جودة - القاهرة - إحتفالاً بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

أعلنت القوات المسلحة، فتح المتاحف العسكرية مجانًا لاستقبال الجماهير خلال الفترة من 1 إلى 6 من أكتوبر الجاري، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت المتاحف منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفي العلمين وبورسعيد، بالإضافة إلى المتحف الحربي بالقلعة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.