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“الصحفيين” تُنظّم أولى رحلات العمرة بدعم 10% وتقسيط على 6 أشهر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحج والعمرة، عن تنظيم النقابة لأولى رحلاتها لموسم العمرة لهذا العام، على أن يبدأ التقديم لها من غدٍ الأحد. 

وقال “الزناتي” في بيان للنقابة، إن المجلس وافق في اجتماعه الأخير بناءً على طلب تقدّم به للمجلس لدعم رحلات العمرة بنسبة 10% لأعضاء النقابة من الصحفيين من السعر المتعاقد عليه، بحد أقصى 4 آلاف جنيهٍ، على أن يستفيد منها العضو مرة واحدة، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة التقسيط التي توفرها النقابة في رحلات العمرة لمدة 6 أشهر.

وأكد "الزناتي" عن الدعم الذي وافق عليه المجلس يأتي في إطار دور لتقديم التسهيلات والخدمة المميزة للأعضاء، الذي تقدّمه للنقابة للزملاء بأقل تكلفة مُمكنة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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