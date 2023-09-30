نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تُنظّم أولى رحلات العمرة بدعم 10% وتقسيط على 6 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحج والعمرة، عن تنظيم النقابة لأولى رحلاتها لموسم العمرة لهذا العام، على أن يبدأ التقديم لها من غدٍ الأحد.

وقال “الزناتي” في بيان للنقابة، إن المجلس وافق في اجتماعه الأخير بناءً على طلب تقدّم به للمجلس لدعم رحلات العمرة بنسبة 10% لأعضاء النقابة من الصحفيين من السعر المتعاقد عليه، بحد أقصى 4 آلاف جنيهٍ، على أن يستفيد منها العضو مرة واحدة، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة التقسيط التي توفرها النقابة في رحلات العمرة لمدة 6 أشهر.

وأكد "الزناتي" عن الدعم الذي وافق عليه المجلس يأتي في إطار دور لتقديم التسهيلات والخدمة المميزة للأعضاء، الذي تقدّمه للنقابة للزملاء بأقل تكلفة مُمكنة.