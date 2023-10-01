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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس.. انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

بعد سقوط الأمطار أمس على بعض المحافظات هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

حالة الطقس، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخر تطورات حالة الطقس خلال اليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023.

الهيئة العامة للأرصاد، وأوضحت الهيئة خلال بيان لها عن تعرض البلاد إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية مع وجود فرص متاحة لسقوط الأمطار على عدد من المحافظات والمناطق خلال فترات متقطعة ومختلفة من اليوم.

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الهيئة العامة للأرصاد، وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود تغير في حالة الطقس في الوقت الحالي بسبب التأثر التي تمر به البلاد بـعد تعرضها لمنخفض جوى يساعد على حجب أشعة الشمس ووجود أجواء غائمة على عدة مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة خلال فترات اليوم.

وأكدت الهيئة على أن هناك انخفاض بدرجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية تصل إلى 7 درجات مئوية.

حالة الطقس

حالة الطقس.. بعد سقوط الأمطار أمس على بعض المحافظات هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن أخر تطورات الطقس خلال الأيام القادمة (فيديو)

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من التقلبات الجوية الحالية التى تشهدها البلاد خلال فصل الخريف، وناشدت الهيئة المواطنين إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة بشكل يومى من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وعدم التعرض لنزلات البرد والأمراض.

حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023

حالة الطقس.. بعد سقوط الأمطار أمس على بعض المحافظات هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن أخر تطورات الطقس خلال الأيام القادمة (فيديو)

ومع بداية شهر أكتوبر اليوم يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتوافر اليوم فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق المتفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وستكون هذه الأمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى.

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وقدمت الهيئة تحذير للمواطنين من وجود الشبورة المائية بداية من الساعة 4 فجرًا، وحتى السابعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، ومن الممكن أن تكون كثيفة أحيانًا وقد تصل إلى ضبابية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023

بيان بدرجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 المتوقعة على بعض المحافظات:-