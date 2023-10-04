رئيس حزب التجمع يبعث برقية تهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 01:29 مساءً - بعث سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، برقية إلى سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة احتفالات ذكرى أكتوبر المجيدة.

وجاء فيها: "تحية و تقدير..أتقدم لسيادتكم باسمي و باسم قيادات و أعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، بعد أن خاض الجيش المصري أكبر ملحمة حربية سجلها التاريخ باحرف من نور، لرجال قواتنا المسلحة البواسل".