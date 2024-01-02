لأعبي المنتخب تخضع للكشف الطبى استعدادا لأمم أفريقيا 2024 (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 12:32 صباحاً - خضع عدد من لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم لكشف طبي وقياسات بدنية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، في إطار التجهيز والاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار والتي تنطلق يوم 13 من شهر يناير الجاري.

ينطلق غدًا الثلاثاء 2 يناير، معسكر منتخب مصر الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتخلله مباراة ودية يوم 7 يناير أمام تنزانيا ثم السفر يوم 9 لكوت ديفوار.

جانب من الكشف الطبى

اللاعبون أثناء الكشف الطبى

استعدادات أمم أفريقيا

الجهاز الطبى

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وضع برنامج خاص للاعبي النادي الأهلي قبل بطولة أمم أفريقيا، بسبب حالة الإجهاد التي تسيطر علي اللاعبين، بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق مؤخرا وآخرها مباريات بطولة كأس السوبر المصري ومونديال الأندية.

ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا بداية من يوم 2 يناير المقبل، بتخلله مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير الجاري استعدادا لأمم أفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير.

وأعلن محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب فى الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.