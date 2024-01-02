الارشيف / أخبار مصرية

لأعبي المنتخب تخضع للكشف الطبى استعدادا لأمم أفريقيا 2024 (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 12:32 صباحاً - خضع عدد من لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم لكشف طبي وقياسات بدنية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، في إطار التجهيز والاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار والتي تنطلق يوم 13 من شهر يناير الجاري.

 

ينطلق غدًا الثلاثاء 2  يناير، معسكر منتخب مصر الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتخلله مباراة ودية يوم 7 يناير أمام تنزانيا ثم السفر يوم 9 لكوت ديفوار.

 

416395032_404054555310177_8430109069637386496_n (1)

جانب من الكشف الطبى

 

416395032_404054555310177_8430109069637386496_n

اللاعبون أثناء الكشف الطبى 

 

 

416465665_404054841976815_707795802984453132_n

استعدادات أمم أفريقيا 

 

416532116_404054761976823_3860869285179796911_n

الجهاز الطبى

 

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وضع برنامج خاص للاعبي النادي قبل بطولة أمم أفريقيا، بسبب حالة الإجهاد التي تسيطر علي اللاعبين، بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق مؤخرا وآخرها مباريات بطولة كأس السوبر المصري ومونديال الأندية.

ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا بداية من يوم 2 يناير المقبل، بتخلله مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير الجاري استعدادا لأمم أفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير.

وأعلن محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب فى الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

