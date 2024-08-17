رقمان قياسيان للأهلى فى ليلة حصد الدرع الـ44.. وتفويت معادلة أعلى فوز ونقاط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:32 صباحاً -

أنهى فريق الأهلي الدوري لموسم 2023 / 2024 والذي توج بلقبه للمرة الـ44 في تاريخه والثانية على التوالي بعدما حصد الدرع قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة، بعدما خسر من مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة الختامية التي جمعتهما على استاد القاهرة بالجولة 34 للدوري.

وعلى مدار الموسم الحالي، نجح الأهلي في تحقيق رقمين قياسين، بينما فرط في تحقيق أكثر من رقم قياسي آخر، حيث حقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الأهلي والدوري المصري بعدد 21 انتصارا على التوالي، كما عادل الرقم القياسي لأعلى عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد.

بينما فرط الأهلي في معادلة أو كسر أعلى عدد من النقاط بعدما توقف عند 85 نقطة، علما بأن أعلى عدد نقاط حققه الأهلي كان 89 نقطة وكان بحاجة إلى 4 نقاط لمعادلة الرقم القياسي.

كما فرط الأهلي في معادلة أكبر عدد من الانتصارات بعدد 28 فوزا، بعدما توقف عند 27 فوزا عقب الهزيمة من مودرن سبورت.

وجاءت أرقام الأهلي القياسية والأرقام التي فشل في معادلتها أو تحطيمها كالتالي:

-أكبر عدد نقاط في تاريخ الدوري

الرقم الحالي: 85 نقطة

الرقم القياسي: 89 نقطة - "2020 رينيه فايلر"

-أكبر عدد أهداف في تاريخ الدوري

الرقم الحالي: 75 هدفا

الرقم القياسي: 75 هدفا - "2018 حسام البدري"

-أكبر عدد انتصارات في تاريخ الدوري

الرقم الحالي: 27 فوزا

الرقم القياسي: 28 فوزا - "2018 حسام البدري"

-أكبر سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري

الرقم الحالي: 21 فوزا متتاليا

الرقم القياسي: 21 فوزا متتاليا - "2024 مارسيل كولر"