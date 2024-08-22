رابطة الأندية: كريم فؤاد أفضل مدافع أيسر بدورى NilE الموسم الماضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة أختيار كريم فؤاد لاعب فريق الاهلى كأفضل مدافع أيسر في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NilE" النسخة الماضية عقب استفتاء من قبل الجمهور.

وساهم كريم فؤاد في حصد فريق الاهلى لقب بطولة الدورى الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه حيث شارك في 26 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين.

وعلى صعيد أخر يُنهى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية إجراءات سفر كريم فؤاد لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، بعدما تقرر إجراء الجراحة فى ألمانيا وليس النمسا كما جرت العادة فى معظم عمليات الرباط الصليبى التى أجراها أكثر من لاعب بالأهلى مؤخراً.

الأهلى كان ينوى إجراء الجراحة لكريم فؤاد لدى الخبير النمساوى كريستيان فينك الذى أجرى جراحة مُماثلة لأكثر من لاعب بالأهلى أبرزهم أكرم توفيق لكن الخبير النمساوي سيكون غير متواجد الفترة المقبلة لذا قرر الأهلي البحث عن مكان أخر يُجري فيه كريم فؤاد الجراحة.