أحمد عبد القادر يحرز هدفه الأول بالدورى القطرى (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 08:27 مساءً - أحرز أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري المعار من النادى الأهلي، هدفه الأول في الدوري القطري في الدقيقة 46 من عمر مباراة فريقه ضد الشمال في الجولة الثالثة.

الشمال ضد قطر

هدف أحمد عبد القادر جاء في أول مشاركة له بعد انتهاء إجراءات إعارته من الأهلي لتصبح النتيجة 1-0 لقطر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الشمال ضد قطر في الجولة الثالثة من الدوري القطري بالتعادل السلبي .

وجاء احمد عبد القادر ضمن التشكيلة الأساسية للفريق رغم انضمامه رسميا منذ أيام، بالإضافة لوجود المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق ضمن التشكيلة الأساسية أيضا.

وجاء تشكيل قطر كالتالي :

حراسة المرمي : معتصم ماجد

خد الدفاع : ناصر بير ، بدر بانون ، خافيير زانيتي ، خالد محمودي

خط الوسط : راؤؤل ساندا ، كارلوس فينيسيوس ، احمد عبد القادر، جاسم الجلابي

خط الهجوم : محمد التعبوني ، مالانجو

وكان فريق قطر قد تلقى الهزيمة في أول جولتين، أمام الدحيل بسداسية مقابل هدف، وخسر في الأخرى أمام السد بخماسية مقابل هدف.

ويحتل فريق قطر المركز الثاني عشر والأخير في منافسات الدوري القطري، بعد مرور أول جولتين دون الحصول على أي نقاط.

وقدم نادي قطر القطري، لاعبه الجديد أحمد عبد القادر، لوسائل الإعلام، بعد إتمام إجراءات انتقاله، قادما من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.