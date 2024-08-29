نيس فى فيديو الإعلان عن محمد المنعم: الآن لدينا الفرعون الخاص بنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أعلن نادى نيس الفرنسي انضمام محمد عبد المنعم قادما من النادي الأهلي، حيث وقع عقدا يستمر حتى عام 2028، ونشر النادى مقطع فيديو عن اللاعب، محتفلا بوصوله إلى النادى الفرنسي وعلق عليه قائلا: "الآن.. نيس أصبح لديها الفرعون الخاص بها."

ونشر نادي نيس بيانا عبر موقعه الرسمي تحدث فيه عن مشوار محمد عبد المنعم وقال: "يعد عبد المنعم نجمًا وركيزة من ركائز أحد أعظم الفرق الوطنية في أفريقيا، بعد أن وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية مع بلاده في عام 2022. كما احتفظ بهذه المكانة في الأهلي، وهو النادي الذي بنى معه قائمة شرفية جيدة جدًا. بصفته فائزًا بالدوري المصري الممتاز ثلاث مرات (2017-18 و2022-23 و2023-24) وفائزًا بدوري أبطال أفريقيا مرتين (2022-23 و2023-24)، سيكون قلب الدفاع، الذي خاض 25 مباراة دولية وسجل هدفين للفراعنة، "ممتنًا إلى الأبد للأهلي"، وهو النادي الذي "نشأ معه كلاعب وكرجل".