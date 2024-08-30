فى أول تدريباته.. محمد عبد المنعم يخوض أول مران مع نيس الفرنسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 07:29 مساءً - خاض محمد عبد المنعم، مدافع المنتخب الوطني المنتقل حديثا إلى نيس الفرنسي، أول مران له مع فريقه عقب انتهاء إجراءات انضمامه رسميا إلى النادي الذي ينافس في الدوري الفرنسي الممتاز.

وأعلن نادي نيس الفرنسي أن مدافعه الجديد المصري محمد عبد المنعم، اختار ارتداء القميص رقم 5، بعد انضمامه من الأهلي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وسيرتدي محمد عبد المنعم القميص رقم 5 مع نيس الفرنسي، خلال المواسم الأربعة المقبلة. وكان المدافع المصري محمد عبد المنعم وجه رسالة خاصة لجماهير ناديه الجديد نيس الفرنسي، بعد انضمامه قادما من النادي الأهلي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ونشر حساب النادي الفرنسي عبر منصة "إكس" فيديو للمدافع المصري محمد عبد المنعم، موجهت رسالة خاصة لجماهير النادي بعد انضمامه خلال الصيف الحالي.

وقال محمد عبد المنعم: "إزيكم أنا محمد عبد المنعم، موجود في نيس، متحمس جداً للبداية إن شاء الله أطلع كل اللي عندي في أرض الملعب، وأفرح جماهير نيس".