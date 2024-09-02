أولويات التحالف الوطني .. تعزيز خدمات الطفولة المبكرة أهمها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى تقديم الدعم الشامل للفئات الأولى بالرعاية في مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، ويأتي الاهتمام بالأطفال والنشء في مقدمة تلك الأجندة التنموية بهدف دمجهم في المجتمع وتعميق منظومة الوعي, ومساعدتهم في بناء الثقة بالنفس، وتعزيز مهارات التواصل لدى الأطفال، ما يجعلهم أكثر استعدادا للتفاعل مع الآخرين، والتكيف مع محيطهم.

وشهدت الأيام الأخيرة، لقاء التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية، مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لبحث إمكانية إنشاء حضانات وفصول رياض أطفال بمراكز تنمية الأسرة والطفولة ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة".

وركز النقاش على آليات بدء التعاون لتنفيذ المشروع قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم تقديم عرض توضيحي للمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 47 مركزًا، موزعة على قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتتميز هذه المراكز بكونها مباني صديقة للبيئة ومرتبطة بثقافة المجتمعات المحلية، ومعظمها يقع في محافظات الصعيد، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة.

وتم بحث استغلال مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن لإنشاء حضانات للأطفال من عمر 0 إلى 4 سنوات، كما سيتم تخصيص بعض الأماكن في هذه المباني لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء فصول رياض الأطفال، على أن يُدار المشروع بالتعاون مع التحالف الوطني، بهدف تعزيز خدمات الطفولة المبكرة في ظل دعم القيادة السياسية للتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع قطاعات المجتمع المدني.