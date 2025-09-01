نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبداللطيف: منصة يابانية لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالثانوي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إدراج مادة جديدة لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل، تتمثل في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنها ستكون مادة خارج المجموع الدراسي، لكنها تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الثانوي.

وأوضح الوزير أن إدخال هذه المادة يأتي ضمن توجه الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وإعداد جيل من الطلاب قادر على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي.

وأكد عبداللطيف، أن البرمجة أصبحت "لغة المستقبل"، ومن الضروري أن يكتسبها الطلاب في سن مبكرة حتى يتمكنوا من الاندماج سريعًا في سوق العمل المحلي والدولي، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت برنامجًا شاملًا لتدريس هذه المادة بالتعاون مع الجانب الياباني، بهدف تمكين الطلاب من مهارات التصميم الرقمي وبناء المنصات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لن يقتصر على الجانب النظري فقط، بل سيتم الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي من خلال منصة "كويرو"، وهي منصة تعليمية متخصصة يشرف عليها خبراء يابانيون، لضمان جودة المحتوى وتحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب.

وأضاف أن التجربة الجديدة ستعتمد على تدريب المعلمين وتأهيلهم لمساعدة الطلاب داخل الفصول الدراسية، بحيث يكون هناك تكامل بين ما يتلقاه الطالب على المنصة الإلكترونية وما يتم شرحه وتطبيقه عمليًا في المدرسة.

كما أكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات التفكير الابتكاري وحل المشكلات وصناعة التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية مصر نحو بناء مجتمع رقمي حديث.