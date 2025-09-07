ضبط المتهمين بالتعدي على طفل ووالدته بسلاح أبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على نجل شقيقه وإصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمالية بالقاهرة من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (حدث "مصاب بجروح قطعية " ووالدته) ، طرف ثان: (عاطل وزوجته ونجليه - مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، وذلك بسبب لهو الأطفال.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المٌـشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.