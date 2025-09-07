هروب صاحب معارض منصور موتورز للسيارات بعد صدمه لمواطن فى مدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 سبتمبر 2025 04:29 مساءً - كشفت مصادر أن صاحب معارض منصور موتورز للسيارات، والذى تسبب فى وفاة مواطن، بعدما صدمه أعلى طريق صلاح سالم فى مدينة نصر، فر هارباً، وترك المجنى عليه فى حالة سيئة إلى أن توفاه الله وتم نقل جثمانه إلى المشرحة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بوفاة مسن إثر اصطدام سيارة ملاكى به، وتبين أن السيارة يقودها صاحب معارض منصور للسيارات.

ووقع الحادث أعلى طريق صلاح سالم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ وتبين صحة الواقعة ونقل المتوفى الى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم الذى فر هارباً من موقع الحادث.