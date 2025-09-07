هل تعلم.. نتنياهو يعترف بإغلاق معبر رفح ومنع المساعدات.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 سبتمبر 2025 05:25 مساءً - يوما بعد يوم تثبت الأيام والمواقف المختلفة، أن الدولة المصرية توفر كل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وأنها غير مسئولة عن إغلاق معبر رفح وأن الغلق من الجانب الإسرائيلي.

اعترف رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمسؤوليته عن إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تكشف بوضوح سياسة التضييق والحصار المفروض على الفلسطينيين، رغم التحذيرات الدولية من الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

نتنياهو أقر بأن إسرائيل هي من أغلقت معبر رفح، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنن لن يفتح إلا للتهجير، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، والعالم الغربي يشهد جريمة التطهير العرقي تتبلور أمام أعينه، والسكوت ينجلي