وزير الخارجية يجتمع بقيادات الوزارة لمتابعة تطوير العمل والأداء المؤسسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد مع مساعدي الوزير ومديري القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، بما فى ذلك القيادات المعينة حديثاً، وذلك في إطار المتابعة الدورية لحسن سير العمل وتطوير الأداء المؤسسي.

تناول الوزير عبد العاطي المرحلة الدقيقة الراهنة وما تشهده من تحديات، مؤكداً أن الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن المصالح الوطنية فى ظرف دقيق، مشدداً على أهمية مواصلة الانضباط بالوزارة، واستثمار خبرات الكوادر المختلفة، وتمكين الشباب، وتبني ثقافة العمل الجماعي بما يضمن استمرارية الدور الفاعل للوزارة في دعم السياسة الخارجية المصرية وخدمة المواطن في الداخل والخارج.

واستعرض وزير الخارجية مجمل التحديات الراهنة وسبل التعامل معها بما يحقق المصلحة الوطنية ويساهم في إرساء الامن والاستقرار، حيث دار نقاش حول تطورات الأزمات الإقليمية المختلفة.

كما ركز الوزير عبد العاطي على الدور الهام للدبلوماسية الاقتصادية ودورها فى دعم الاقتصاد الوطنى، حيث شدد على أهمية تعزيز دور البعثات المصرية في الخارج لمواصلة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات والنفاذ للأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول والتجمعات الإقليمية، وعقد منتديات الأعمال والتواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المختلفة، فضلاً عن مواصلة التنسيق مع الوزارات المعنية بما يحقق المصلحة الوطنية، مؤكداً أن الشق الاقتصادى يعد ركناً أساسياً في أولويات السياسة الخارجية.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين في الدول المختلفة، لتوفير الدعم اللازم لهم ومتابعة احتياجاتهم، مستعرضا الجهود المبذولة لرقمنة المعاملات القنصلية، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج وتعزيز إسهامهم في جهود التنمية الوطنية، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر مكاتب التصديقات المختلفة.