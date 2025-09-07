لأول مرة.. 48 قاضية يؤدين اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - شهدت قاعة مجلس الدولة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث أدت 48 قاضية جديدة اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، في خطوة وُصفت بأنها انتصار جديد لمسيرة تمكين المرأة المصرية.

الاحتفالية التي نقلتها قناة CBC ضمن برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، تضمنت مشاهد مؤثرة لمراسم حلف اليمين، حيث اصطف القضاة والقاضيات الجدد على البساط الأحمر لترديد القسم القانوني، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.

وأكد المستشار محمود أبو الذهب، الأمين العام لمجلس الدولة، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين القاضيات من بداية السلم القضائي داخل المجلس، معتبرًا الخطوة تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية في دعم المرأة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة في السلطة القضائية.

من جانبهن، عبرت القاضيات الجدد عن امتنانهن للرئيس عبد الفتاح السيسي لمنحه المرأة هذه الفرصة التاريخية، مؤكدات أنهن يشعرن بالمسؤولية تجاه الوطن وأن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لمسيرة نضال المرأة المصرية.

واعتبرت مذيعات البرنامج أن الحدث يعكس ما أعلنه الرئيس عام 2017 "عام المرأة" خلال منتدى شباب العالم، مشيرات إلى أن تمكين المرأة في مجلس الدولة يمثل أحد أعمدة "الجمهورية الجديدة"، ويعكس إيمان الدولة بقدرات المرأة كشريك أساسي في بناء المستقبل.