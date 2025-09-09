ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 01:27 مساءً - استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب (14 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.