ضبط (1040) قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات الأمن الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 01:27 مساءً - في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها، فقد قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال اختصاص تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1428) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء: أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (1040) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.