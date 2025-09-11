الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى قنا الجديدة، الذي يعد صرحاً طبياً متكاملاً سيخدم أهالي المحافظة والمراكز المجاورة، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 95%، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التجهيز والتشغيل خلال أقل من شهرين، ليبدأ المستشفى في استقبال المرضى من مختلف أنحاء قنا.

اقتراب افتتاح مستشفى قنا الجديدة بنسبة إنجاز 95% لخدمة أهالي المحافظة

ويقع المستشفى على مساحة 18 ألفاً و400 متر مربع بمدينة قنا الجديدة، ويضم المبنى الرئيسي سبعة طوابق مجهزة بأحدث الإمكانيات الطبية والفنية، بسعة إجمالية تبلغ 175 سريراً لتلبية احتياجات المرضى.

ويشمل الدور الأول بالمستشفى أقسام الاستقبال والطوارئ، ومعامل الأشعة، ووحدة التسجيل الطبي، بالإضافة إلى المخازن، وذلك لضمان سرعة تقديم الخدمة وتيسير وصول المرضى إلى الخدمات الطبية العاجلة.

ويأتي إنشاء المستشفى الجديد في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الصحية في صعيد مصر، وتخفيف الضغط عن المستشفيات القائمة، وتوفير خدمات طبية متكاملة بجودة عالية لسكان محافظة قنا.