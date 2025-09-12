الرياض - كتبت رنا صلاح - تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتفعيل مبادرة “معًا.. بالوعي نحميها”، موضحًا أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهي جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له و الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

محافظ الشرقية يُتابع جهود وحدات تكافؤ الفرص لتفعيل مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها"

هذا وقد أشارت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة كثفت نشاطها لتفعيل مبادرة “معًا بالوعي هنحميها” حيث قامت بتنفيذ 7 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت السيدات وكانت على النحو التالي:

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم خمس ندوات بعنوان:

1- ندوتين عن “ذكرى المولد النبوى الشريف”.

2- ندوتين عن “تاريخ العيد القومي لمحافظة الشرقية”.

3- ندوة عن الرفق فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وذلك بالوحدة المحلية بأكياد و بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والإدارة الصحية بفاقوس و وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثانى الزقازيق بتنظيم ندوتين بعنوان:

1- الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

2- العلاقة بين العلم والدين.

وذلك بالتنسيق مع الأزهر الشريف بالشرقية.

وكذلك قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ورشة لتعليم الطلبة أساسيات الرسم، وذلك بالتنسيق مع مركز شباب سنهوت.