الرئيس التركي : فكر إسرائيل المنحرف يهدد الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الاعتداء على سيادة الدول مرفوض ويجب وقفه فورا، متابعا: "العدوان الإسرائيلي المتصاعد يشكل تهديدا لمنطقتنا".

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "فكر إسرائيل المنحرف يهدد الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم".

وأشار الرئيس التركى إلى أن تركيا تقف إلى جانب قطر في كافة الظروف والأوقات، مشددا على أن الهجوم على الدوحة رفع من "العربدة الإسرائيلية" إلى مستوى غير مسبوق.

وانطلقت القمة العربية الإسلامية فى العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستناقش مشروع البيان المقدم من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذى عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة. معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

