كشف حقيقة فيديو التعدى على طفل من ذوى الهمم.. وضبط مروجه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:24 مساءً - فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على أحد الأطفال من ذوى الهمم والزعم بكون الواقعة حدثت بالبلاد.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بإحدى الدول العربية، وقامت السلطات المختصة بها لضبط مرتكبى الواقعة وإصدار بيان بذلك.

وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر، وهو شخص مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزته هاتف محمول "بفحصة فنياً تبين وجود الحساب المستخدم فى نشر مقطع الفيديو المشار إليه".

وبمواجهته إعترف بقيامه بإعادة نشر الفيديو والزعم بكون الواقعة داخل البلاد لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.