نظام إلكتروني للتحقق من هوية أعضاء الجمعية العمومية للأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - تطبق إدارة النادي الأهلي نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادى اليوم، وذلك انطلاقًا من حرص الإدارة على توفير أقصى درجة من التنظيم والدقة في إجراءات الجمعية العمومية.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان سرعة إنجاز خطوات التسجيل والتصويت، وتفادي أي ازدحام أو تأخير، بما يسهل على الأعضاء المشاركة في العملية بأريحية كاملة.

يتابع مجلس إدارة النادي الأهلي كافة ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية «الاجتماع الخاص» اليوم أول بأول، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.