اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الخاص لعمومية الأهلي.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - إكتمل منذ قليل النصاب القانوني للإجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي الأهلي حيث تخطى عدد الأعضاء اللذين سجلوا في كشوف الحضور الخمسة آلاف وهو العدد المطلوب لإكتمال الاجتماع من أجل التصويت على لائحة النادي.

وتم فتح باب التصويت في التاسعة صباحاً ويستمر حتى السابعة مساءً وناشد النادي الأهلي أعضاءه العمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقره النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

وقامت إدارة النادى بتوفير أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، لحضور الجمعية العمومية اليوم ذهابًا وإيابًا، للتيسير على الأعضاء للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي.

وتوجد العديد من الخدمات التنظيمية المتميزة التي يتم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى بهدف ضمان راحة الأعضاء وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت، وتشمل تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة للتيسير على الأعضاء لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، وتخصيص نقاط استعلام داخل المقر لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت أو التنظيم.

أحد أعضاء الأهلي يدلي بصوته أحد أعضاء الأهلي يدلي بصوته

