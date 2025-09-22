شاهد محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بالدخيلة من الجو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 09:33 مساءً - يعتبر مشروع محطة تحيا مصر2 واحداً من أهم المشروعات المصرية، والتى تم تنفيذها بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحى فى العالم.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المشروعات:

1. المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من اهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

2. تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبدء في اعمال البنية الفوقية.

3. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

4. سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 الف حاوية.

5. سبق وتم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC ، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

تواجد السفن فى محطة تحيا مصر تواجد السفن فى محطة تحيا مصر

جانب من التصوير الجوى للمشروع جانب من التصوير الجوى للمشروع

جانب من المحطة جانب من المحطة

جانب من الميناء جانب من الميناء

جانب من محطة تحيا مصر جانب من محطة تحيا مصر

رسو السفن فى المحطة رسو السفن فى المحطة

محطة تحيا مصر 2 محطة تحيا مصر 2