شاهد لحظة وصول الكرة الذهبية لحفل البالون دور 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:29 مساءً - وصلت الكرة الذهبية لحفل البالون دور 2025 المقام حاليا لإعلان أفضل لاعب في العالم على مستوى الرجال والنساء في العاصمة الفرنسية باريس، والمقدم من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة، ومذاع على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ووصلت الجائزة المرموقة مع طفلين لمقر الحفل وحرصت كاميرات وسائل الإعلام على التقاط الصور التذكارية للطفلين القادمين بالكرتين قبل تسليمهما لأفضل لاعب ولاعبة في العالم لعام 2025.

في الوقت نفسه، كشف مصدر، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، توج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وجاء لامين يامال نجم برشلونة في المركز الثانى، ثم محمد صلاح قائد منتخبنا الوطنى ونجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث.