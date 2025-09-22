مصر تفوز على البرازيل وتتوج بكأس العالم للمينى فوتبول سيدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:29 مساءً - توج منتخب سيدات الميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" بلقب كأس العالم، وقد استضافت البطولة مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بعد الفوز بالمباراة النهائية على البرازيل 3-2 بركلات الجزاء، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1/1.

وتوجت لاعبة المنتخب سالي منصور بلقب أفضل لاعبة في البطولة، وشهدت المباراة حضور مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وسردار اسماعيل مدير عام الشباب والرياضة بإقليم كردستان العراق، ومحمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول، ولفيف من المسؤولين العراقيين ومسؤولي الاتحاد الدولي للميني فوتبول.

ويمثل المنتخب فى البطولة سهيلة حسين، مروة محمد، يارا صبري، نورهان عمرو، أميرة لطفي، مروة طلعت، أمل حسين، سالي منصور، شروق إبراهيم، أسماء ربيع، منار حميد، وهايدي جابر.

بقيادة جهاز فني مكون من أحمد القاضي مديرا فنيا، عزة حسين مدرب عام، هشام الشباسي مدرب حراس مرمى، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب، لواء طبيب رضا عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخبات.

ويرأس البعثة أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتضم البعثة فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.

كما تضم البعثة خبير التحكيم الدولي أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قِبَل الاتحاد الدولي IMF، وحكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة هما خالد أمين، محمد عبد المجيد، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، عصام محمد فتح الله البدوي، أحمد الجيزاوي.