مباشر الكرة الذهبية.. باريس سان جيرمان أفضل ناد فى العالم 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - توج نادي باريس سان جيرمان جائزة الفرنسية بجائزة أفضل ناد فى العالم لعام 2025 خلال حفل جوائز البالون دور 2025 والمقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.



بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2025



وفي باقي الجوائز التى تم منحها اليوم فى حفل الكرة الذهبية، فاز الإيطالى جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي الحالي وباريس سان جيرمان السابق بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم وتوج الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا بجائزة يوهان كرويف التي تمنح لأفضل مدرب في العالم، ولامين يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

وقدم باريس سان جيرمان، موسما تاريخيا بعد فوزه بـ5 بطولات هي الدورى الفرنسى، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسى، دورى أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى.