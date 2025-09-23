دى جى سنيك يظهر بعلم فلسطين فى البث المباشر لحفل الكرة الذهبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - ظهر المطرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية دى جى سنيك بعلم فلسطين خلال حفل الكرة الذهبية لإعلان الفائز بجائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم 2025، حيث تواجد على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية "باريس" الذي سيستضيف حفل الكرة الذهبية لعام 2025 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول، ببدلة عليها علم الدولة العربية الشقيقة.

وقدم النجم الفرنسى دى جى سنيك جائزة أفضل ناد فى العالم والتى حصل عليها نادى باريس سان جيرمان وتشهد قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام، تواجد نجمين عربيين فقط، هما محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي ولم يتواجد الثنائى في الحفل اليوم.

وقبل الإعلان الرسمي عن المتوج بالجائزة المرموقة، كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" فى تصريحات خاصة أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول احتل المركز الثالث وجاء الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، فى المركز الأول ليفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وجاء لامين يامال نجم برشلونة في المركز الثانى.