أخبار مصرية

محافظ الجيزة: رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

0 نشر
0 تبليغ

محافظ الجيزة: رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 02:15 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ حملات موسعة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع الرئيسية والحيوية، والاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

 

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة مكبرة مساء أمس أسفرت عن رفع عدد ٧٠ نقلة من المخلفات من أرض المطاحن المطلة على شارع فيصل بإجمالي كمية بلغت ٢٠٠٠ طن وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية للطريق وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

 

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال نُفذت من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع استمرار حملات النظافة في مختلف المناطق لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد المهندس عادل النجار أن جهود المحافظة في ملف النظافة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري العام بمختلف المناطق ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية والحيوية والمتفرعات بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الجيزة.

 

وشدد المحافظ على أن العمل مستمر ولن يتوقف حتى يتم الانتهاء من كافة نقاط التراكمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة.

 

شهدت الحملات متابعه من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل..

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا