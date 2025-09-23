هيئة الدواء المصرية تشارك في الزيارة الرسمية إلى شنغهاي لتعزيز التعاون الصحي والدوائي مع الصين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 02:15 مساءً - شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في الزيارة رفيعة المستوى إلى مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، وتأتي هذه المشاركة في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة بما يخدم المنظومة الصحية والدوائية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.





وخلال الزيارة، أكد الدكتور الغمراوي على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية وفنية ضامنة لتوافق المنظومة الدوائية الوطنية مع المعايير العالمية، مشددًا على أن الهيئة تمثل أحد الركائز الرئيسية لجهود الدولة في توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا. كما أوضح أن الملفات التي تمت مناقشتها والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تمثل أساسًا مهمًا للنهوض بالقطاع الصحي المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد شملت الفعاليات الرسمية لقاء مع قيادات شركة هواوي لبحث سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي وتحليل قواعد البيانات، إلى جانب مناقشة برامج تدريبية متقدمة للكوادر المصرية في مجالات التحول الرقمي وإدارة البيانات، كذلك الاجتماع مع مسؤولي مستشفى رينجي الذكي بمدينة شنغهاي للاطلاع على أحدث النظم العالمية لتشغيل المستشفيات الرقمية الذكية وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الصحية المتقدمة، وزيارة مصنع Runyes بمدينة نينغبو لبحث آليات نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة لتصنيع معدات طب الأسنان، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تستهدف إقامة مصنع متكامل بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.





وأكد الدكتور الغمراوي أن هذه الزيارة تعكس التزام الدولة المصرية بتبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الشركاء الدوليين بما يضمن توفير دواء ومستلزمات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية وبأسعار تنافسية للمواطن المصري والإفريقي.

وتجسد مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذه الزيارة دورها المحوري كذراع فني وتنظيمي قادر على جذب الاستثمارات، وداعم رئيسي للمنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة الصناعات الصحية والدوائية إقليميًا وعالميًا.