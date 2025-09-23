أخبار مصرية

وزير الأوقاف ينعى المفتي العام للمملكة العربية السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص العزاء إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ - المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة طويلة في خدمة الدين والدعوة.

 

وإذ ينعى الوزير تلك القامة العلمية الرفيعة، التي كرست حياتها لخدمة الدين ونشر العلم الشرعي والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه يتضرع إلى الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يلهم أهله وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.

