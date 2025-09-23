شاهد.. أهداف مباراة الأهلى وحرس الحدود فى دورى Nile

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 08:25 مساءً - فاز فريق الأهلي على حرس الحدود بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، جراديشار وتريزيجيه وياسر إبراهيم، فيما سجل ثنائية الحرس، محمد حمدي زكي وإسلام أبو سليمة.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة جمعها من 7 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر مباراة ، وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، ويرتقي الأهلي للمركز الرابع بشكل مؤقت، بينما يتوقف رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط من 7 مباريات بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف أيضاً ويحتل المركز الثالث عشر.

وأدار المباراة محمود ناجي حكماً للساحة وعاونه كل من، أحمد توفيق طلب، وخالد حسين، بجانب الحكم الرابع أحمد ناجي ، وتواجد على تقنية الفيديو، عبدالعزيز السيد وساعده محمد أحمد الشناوى.