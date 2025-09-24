نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج الدفعة (168) من كلية الضباط الإحتياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتخريج الدفعة (168) من كلية الضباط الإحتياط دفعة الشهيد مقدم حسن محمد عبد الخالق والذى إستشهد خلال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى كلية الضباط الإحتياط وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجيين.

بدأت مراسم الإحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة البدنية والقتالية والمهارة العالية التى إكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية، أعقبها عرض المهارات الفنية بإستخدام السلاح، تلا ذلك عرض عدد من الأنشطة البحثية والإبتكارات التى نفذها طلبة الكلية والتى تهدف إلى مواكبة التطور العلمى فى مختلف المجالات، وإختتمت العروض بالعرض العسكرى شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريمًا لروح شهداء الوطن الأبرار.

وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط الإحتياط نتيجة التخرج، أعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، ثم قام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية تقديرًا لآداءهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية، تلى ذلك تكريم أسرة المقدم حسن محمد عبد الخالق، وردد الخريجون قسم الولاء.

وألقى اللواء أ ح بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين وفقًا لمنظومة علمية وعملية ليكونوا على أعلى درجات القوة والوعى والإدراك ويساهموا مع زملائهم فى الزود عن تراب الوطن وصون مقدساته.

وفى نهاية الإحتفال نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، وانضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة، ليصبحوا رجالًا قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام والمسئوليات التى كلفهم الشعب بها.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الجيش المصرى هو جيش الشعب، وأن التاريخ العسكرى يذكر بكل عزة وكرامة أبنائه من الضباط الإحتياط ودورهم العظيم فى خدمة الوطن ومشاركتهم بكل تفانى وتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن الضباط الإحتياط يمثلون أحد الركائز الأساسية فى منظومة

الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لآداء كافة المهام بكفاءة وإقتدار.