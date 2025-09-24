نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تواصل استقبال طلابها في أجواء ترحيبية لليوم الخامس على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط أجواء مفعمة بالحماس والفرح، واصلت مدارس القاهرة استقبال أبنائها الطلاب لليوم الخامس على التوالي، في أجواء تعكس روح الأمان والحب والرعاية التي تجعل المدرسة بيتًا ثانيًا لكل طالب، ومكانًا لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات وصقل القدرات استعدادًا لصناعة قادة المستقبل.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المدرسة هي اليد التي تمتد لتُرشد وتدعم أبناءها في رحلتهم نحو النجاح، قائلة: «المدرسة هي الأيدي التي تمتد إلينا لترشدنا وتدعمنا في رحلتنا نحو النجاح، وتمنحنا حياة مليئة بأنوار المعرفة».

ودعت المديرية جميع الطلاب إلى الحفاظ على مدارسهم باعتبارها بيتهم الثاني، موجهة رسالة محبة وتشجيع: «المدرسة بيتك الثاني… حافظ عليها».