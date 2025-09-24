نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات المؤتمر الدولي السابع للنمذجة الجزيئية والأطياف بمدينة دهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، اختتمت بمدينة دهب فعاليات المؤتمر الدولي السابع للنمذجة الجزيئية والأطياف، الذي نظمته وحدة النمذجة الجزيئية والأطياف بالمركز بالتعاون مع جامعة عين شمس خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025، برئاسة الدكتور مدحت إبراهيم، عميد معهد البحوث الفيزيقية السابق، تحت شعار "حماية البيئة والتراث الحضاري".

ناقش المؤتمر 110 أبحاث علمية جمعت بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية، حيث شارك 52 باحثًا حضوريًا و96 عبر الإنترنت. وعلى هامش المؤتمر أُقيمت فعالية "الساينس كافيه" أو "مقهى العلوم" بعنوان "تكامل الذكاء الاصطناعي والعلوم"، بتنظيم الأستاذة الدكتورة حنان الحايس، أستاذة علوم المواد بجامعة عين شمس، بهدف تبسيط المفاهيم العلمية لطلاب المدارس وتعزيز الفهم العلمي لدى الجمهور.

وأكدت الحايس أن الذكاء الاصطناعي بات أداة محورية لتسريع الاكتشاف والابتكار، ودعمه لتطبيقات النمذجة الجزيئية وجعلها أكثر دقة وكفاءة. وللعام الثاني على التوالي، تم منح جوائز لشباب الباحثين، حيث فاز يوسف السيد هاشم من جامعة الزقازيق بجائزة أفضل عرض تقديمي عن مواد حيوية جديدة لحشو الأسنان، بينما فاز سيف الدين محمد عبد الفتاح من معهد القاهرة العالي بجائزة أفضل بوستر حول توظيف الذكاء الاصطناعي في استنباط مواد متقدمة.

وفي ختام الفعاليات، أوصى المشاركون بضرورة استمرار انعقاد المؤتمر تحت نفس الشعار، وزيادة الدعم لشباب الباحثين من خلال التمويل المحلي والدولي، مع إمكانية تنظيم الدورات القادمة خارج مصر بدعم من جهات أجنبية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل متخصصة في التطبيقات الحديثة لعلوم الأطياف بمشاركة علماء دوليين، والاستمرار في توظيف الذكاء الاصطناعي والنمذجة الجزيئية لمواجهة التحديات البيئية المصرية بطرق اقتصادية وصديقة للبيئة.