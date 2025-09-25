نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس رامافوزا، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، ومعربًا عن الارتياح للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

كما أشاد وزير الخارجية بالزخم الجاري في مسار العلاقات المصرية – الجنوب أفريقية، والحرص المتبادل على التنسيق المستمر وتعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلًا عن التعاون والتنسيق في الإطار متعدد الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة.

أكد الوزير عبد العاطي على تطلع مصر لاستمرار التنسيق الوثيق مع جنوب إفريقيا بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الذي تضطلع به جنوب إفريقيا داخل مجموعة العشرين وتجمع البريكس، معربًا عن تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين المقرر عقده في جوهانسبرج في نوفمبر ٢٠٢٥.