ترامب : تحدثت مع نتنياهو بشأن غزة وقد تتم صفقة الرهائن قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:37 صباحاً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه أجرى محادثات جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في غزة، مشيرًا إلى أن هناك مباحثات إيجابية جارية بالفعل.

وأضاف ترامب أن إعلانًا مهمًا قد يصدر قريبًا بشأن غزة، ملمحًا إلى احتمال التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن في وقت قريب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد العسكري ويفتح الباب أمام حلول إنسانية وسياسية للأزمة.