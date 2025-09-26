نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، بزيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية وقادة الأكاديمية.

بداية الجولة وأجواء معنوية

استهل السيد الرئيس جولته بأداء صلاة دوت الخليج مع طلبة الأكاديمية، ثم تابع جانبًا من الأنشطة التدريبية للطلاب، وشاركهم وجبة الإفطار في أجواء سادها الانضباط والتقدير.

جانب من الزيارة

كلمة الرئيس لطلاب الأكاديمية

ألقى الرئيس السيسي كلمة لطلاب الأكاديمية أكد خلالها:

اعتزازه بالجدية والالتزام داخل صفوف الطلبة.

أن الهدف من الزيارات المستمرة هو الاطمئنان على البرامج التعليمية والتدريبية التي تشهد تطويرًا متواصلًا.

أن شباب مصر هم الأمل في بناء المستقبل، مشددًا على ضرورة مواصلة الاهتمام بهم في كل ربوع الوطن.

كما نوّه سيادته إلى أهمية كلية الطب العسكري التي جاءت استجابة لتطلعات الشباب، وأشاد بإقبال الأسر المصرية على إلحاق أبنائهم بها.

الاقتصاد والتحديات الداخلية

تطرق الرئيس السيسي إلى الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن التحديات الإقليمية أدت إلى فقدان نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى ضرورة دراسة تجارب الدول التي تخطت أزمات مشابهة عبر الإرادة والعمل والصبر.

وعي الشعب المصري

أشاد السيد الرئيس بوعي وصلابة الشعب المصري، مؤكدًا أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تقديرًا سليمًا لكل خطوة، لافتًا إلى أن المكائد والمؤامرات منذ 2011 عززت صلابة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات.

الموقف من القضية الفلسطينية

أكد الرئيس السيسي حرص مصر على:

وقف الحرب في غزة.

المساهمة في إعادة الإعمار.

إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مع الحفاظ على أرواح المصريين.

كما أدان الاعتداءات على بعض السفارات المصرية في الخارج، موضحًا أن مصر لا تتآمر على أحد وأن الشعب المصري مسالم بطبعه لكنه عصيّ على الإيذاء.

وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس السيسي الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين، وأشاد بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة.

رسائل الرئيس للطلاب والمصريين

في ختام كلمته، دعا السيد الرئيس الطلاب إلى:

الحفاظ على الوعي والفهم.

رفع معنوياتهم وصحتهم.

التمسك بالأمل والثقة في الله.

ووجّه التحية إلى الشعب المصري وأسر طلاب الأكاديمية، مؤكدًا أن مصر تسير بإخلاص وعدالة في مسارها نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.