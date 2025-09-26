نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبوالغيط ووزيرة خارجية سلوفينيا يؤكدان رفض المخططات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (٨٠) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب عن تقدير جامعة الدول العربية لجهود سلوفينيا ودورها الهام حيال القضايا العربية، وبخاصة القضية الفلسطينية، داخل مجلس الأمن، مثمنًا في الوقت نفسه إطلاق بلادهما للمبادرة والالتزامات المشتركة لدعم وكالة الأونروا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطرفين أكدا رفض المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، وكذا الهجمات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين في الضفة الغربية.

كما حذر الطرفان من التداعيات الإقليمية الخطيرة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة على سيادة دول المنطقة.

وأضاف أن اللقاء ركز كذلك على مناقشة المواقف الدولية المختلفة تجاه وقف إطلاق النار وضرورة توجيه جهود نحو مسار سياسي يتضمن إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى والبدء في جهود إعادة الإعمار.

وقال المتحدث أن أبو الغيط أكد خلال لقائه بالوزيرة السلوفينية على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.