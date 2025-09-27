نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موعد غلق المحلات التجارية والمطاعم 2025 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التنمية المحلية في مصر مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات لعام 2025، وذلك استنادًا إلى قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الذي وضع ضوابط واضحة لمواعيد العمل وفق نظامي التوقيت الصيفي والشتوي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وضبط النظام العام.

بدء العمل بالمواعيد الشتوية

يُعد يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي، وبدأ تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارًا من أمس الجمعة 26 سبتمبر 2025، وفق ما جاء في القرار الذي حدد أن العمل بالتوقيت الصيفي يمتد من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم شتاءً

المحال التجارية والمولات: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً، مع مدّ ساعة إضافية حتى 11 مساءً في أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

المطاعم والكافيهات: من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية: من 8 صباحًا حتى 6 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق السريعة أو التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.

المستثنيات من القرار: محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، والصيدليات، نظرًا لارتباطها بالاحتياجات الأساسية اليومية.

إجراءات مشددة للتطبيق

أكدت وزارة التنمية المحلية أن المحافظات ستكثف الحملات الميدانية والتوعوية للتأكد من التزام المحال والمطاعم بالمواعيد الرسمية.

كما شددت على توقيع الغرامات والعقوبات بحق المخالفين الذين لا يلتزمون بالمواعيد المحددة.