في اليوم العالمي للمسنين.. التضامن تستعرض حصاد جهودها لخدمة كبار السن |تقرير

أحمد جودة - القاهرة -

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا شاملًا من الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية حول أبرز ما تم إنجازه في مجال رعاية كبار السن خلال العام الماضي.

176 دارًا للمسنين في 22 محافظة

أوضح التقرير أنه تم تحديث قاعدة بيانات دور المسنين ليصل عددها إلى 176 دارًا في 22 محافظة، تقدم خدماتها لـ 4469 مسنًا ومسنة، مع تنظيم نحو 190 زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

إغلاق 15 دارًا غير مطابقة للمعايير

كشفت الوزارة أن الزيارات الميدانية أسفرت عن غلق 15 دار مسنين في محافظات (القاهرة – الإسكندرية – أسيوط – دمياط) لمخالفتها الاشتراطات، مع تسليم النزلاء لذويهم أو نقلهم إلى دور بديلة مناسبة.

مراكز علاج طبيعي وتطوير دور رعاية

شهد العام افتتاح مركزين للعلاج الطبيعي بالقاهرة ودمياط بدعم من بنك ناصر الاجتماعي بتكلفة تجاوزت مليوني جنيه، إضافة إلى تطوير وافتتاح دارين جديدتين بالإسكندرية بدعم من مؤسسة أجاويد للتنمية.

مبادرة "أحلام الأجيال".. دمج بين المسنين والأطفال

في إطار تعزيز الدمج المجتمعي، نفذت الوزارة 8 مراحل من مبادرة "أحلام الأجيال" في 8 محافظات، بمشاركة 1000 مسن و700 طفل من فاقدي الرعاية الأسرية، من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية وفنية ودينية.

مشاركة في المبادرات الرئاسية

ساهمت الوزارة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي غطت 27 محافظة واستفاد منها أكثر من 6000 مسن عبر برامج صحية وثقافية وفنية. كما تم تنظيم رحلتين مجانيتين للعمرة لـ 80 مسنًا، إلى جانب إقامة احتفالية اليوم العربي لكبار السن تحت رعاية رئيس الجمهورية بمقر جامعة الدول العربية.

مبادرات صحية للكشف المبكر والرعاية الطبية

تنفيذ مبادرة "شوف بكرة بعينيك" للكشف المبكر عن المياه الزرقاء، واستهدفت 22 محافظة واستفاد منها 5000 مسن.

تنظيم 6 قوافل طبية بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران في 6 محافظات، استفاد منها 900 مسن.

إعداد دليل لخدمات المسنين ومتابعة تنفيذ التأمين الصحي الشامل.

أنشطة ثقافية واجتماعية

شارك 100 مسن من القاهرة والجيزة والدقهلية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما جرى توفير إقامة عاجلة لـ 60 مسنًا عبر فرق التدخل السريع، وتخصيص مرافق شخصي لـ 35 مسنًا آخرين.

كما تعاونت الوزارة مع كلية التربية الرياضية لتقديم برامج رياضية لنحو 500 مسن في 10 دور رعاية.

رسالة التضامن: حياة كريمة لكبار السن

وأكدت وزارة التضامن أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق حياة كريمة وآمنة لكبار السن، عبر تطوير دور الرعاية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية، وفتح آفاق أوسع لمشاركتهم في الحياة الثقافية والمجتمعية.



