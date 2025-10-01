نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية كبرى بين "صن رايز" و"ماينور" لإدارة 50 فندقًا جديدًا في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز" المصرية، ومجموعة "ماينور" الدولية للضيافة، إحدى أكبر المجموعات الفندقية العالمية المالكة لعلامات شهيرة مثل "أنانتارا".

بموجب الاتفاقية، سيتم إطلاق خطة توسعية طموحة تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقًا جديدًا في مصر خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

حضور رسمي رفيع المستوى

وقع الاتفاقية كل من حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة "صن رايز"، وويليام إي هاينكي، رئيس مجلس إدارة "ماينور إنترناشيونال"، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

تصريحات رئيس الوزراء

أكد مدبولي أن الدولة تولي الاستثمار السياحي أولوية كبرى ضمن خططها الاقتصادية، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة جاذبة للسياحة العالمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

البداية مع "مدار للتطوير العقاري"

تشمل الشراكة أيضًا التعاون مع شركة "مدار للتطوير العقاري"، حيث ستنطلق المرحلة الأولى عبر افتتاح أربعة فنادق كبرى ضمن مشروعاتها، من بينها:

فندق في أزهى رأس الحكمة.

فندق في كنز زايد الجديدة.

فندقان في أزهى العين السخنة.