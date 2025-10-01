نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقى مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والانمائي الألمانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء الأول من أكتوبر مع السيد "نيلز أنين" وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والانمائي الألماني، وذلك على هامش اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا.

ثمن الوزير عبد العاطى عمق العلاقات المصرية الألمانية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ألمانيا تعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، معربًا عن التطلع لتعميق هذه الشراكة التنموية في كافة المجالات خاصة فى مجالات الطاقة وانتقال العمالة والتدريب المهني، معربًا في هذا الصدد عن التقدير للتعاون القائم مع ألمانيا فى مجال انتقال العمالة، مرحبًا بالاتفاق الذى تم التوصل إليه في هذا الصدد مؤخرًا مع ولاية بافاريا الألمانية.

كما تم التطرق إلى مجالات التعاون في إفريقيا، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمشاركة الجانب الألماني في منتدى أسوان الذي سيعقد خلال شهر أكتوبر الجارى، منوهًا بأهمية تعزيز التعاون بين الدولتين في إفريقيا عبر الاستفادة من كافة الأدوات المتاحة في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الذي يعقد العديد من الورش والبرامج التدريبية للكوادر الأفريقية في مجالات حفظ وبناء السلام.

وقد تم التطرق خلال اللقاء لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث حذر الوزير عبد العاطي من خطورة ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في القطاع والتى وصلت إلى حد المجاعة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، منوهًا بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب، داعيًا ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبى مواصلة الضغط على إسرائيل لدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، متناولًا خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع وهو الأمر الذى ترفضه مصر.