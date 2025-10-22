نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: امتحانات أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بنظام البوكليت وتتضمن 85% اختيار من متعدد و15% مقالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل نظام امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، موضحة أن الامتحانات ستُعقد بنظام البوكليت، حيث يجمع هذا النظام بين الأسئلة الموضوعية والمقالية لتحقيق تقييم أكثر شمولًا لمستوى الطلاب.

وأكدت الوزارة أن نسبة 85% من أسئلة الامتحان ستكون من نوع الاختيار من متعدد (MCQ)، بينما تشكل الأسئلة المقالية القصيرة نسبة 15% من إجمالي الورقة الامتحانية، وذلك بما يتوافق مع نظام التقييم الجديد الذي يركز على قياس مهارات الفهم والتحليل والتطبيق وليس مجرد الحفظ والاسترجاع.

ويأتي تطبيق نظام البوكليت في امتحانات شهر أكتوبر في إطار خطة الوزارة لتطوير أدوات التقييم بالمرحلة الثانوية، وضمان تحقيق التكامل بين الأسئلة الموضوعية والمقالية، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الأسئلة ستُعد وفق المواصفات الفنية الصادرة عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مع الالتزام بأن تكون من داخل المقررات المحددة لشهر أكتوبر فقط، تنفيذًا لتعليمات الوزير محمد عبداللطيف، بهدف قياس نواتج التعلم الفعلية ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي أولًا بأول.